NieR Replicant includerà contenuto tagliato dall'originale

Manca ormai poco più di una settimana al lancio di NieR Replicant, previsto per il 23 aprile su PC, PS4 e Xbox One. In preparazione alla data, il producer Yosuke Saito ha fatto due chiacchiere con PcGamesN e rivelato qualche altra informazione sulla remaster. A quanto pare, in questa rivisitazione del titolo del 2010 sono state incluse alcune parti di storia escluse dall’originale; sarà inoltre presente un nuovo boss, descritto da Saito come “spezzacuore, ma estramamente potente”.

Saito ha anche accennato ai collegamenti con NieR: Automata, dicendo come quest’ultimo titolo ha aiutato ad offrire una nuova prospettiva sul combattimento, che nella remaster di NieR Replicant è stato rivisto da Platinum Games. Ma non mancheranno anche vari accenni all’ultimo capitolo della saga di Yoko Taro. Inoltre, sarà presente anche un riferimento a “Dad Nier”, la versione adulta del protagonista preferita all’originale per il lancio sui mercati occidentali. Se volete saperne di più su Replicant, non mancate di fare un salto a leggere la nostra anteprima.