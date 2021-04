Lost Soul Aside torna a farsi vivo con un lungo video di gameplay

A distanza di diversi anni dal primo annuncio, Lost Soul Aside è tornato a mostrarsi in un nuovo trailer di gameplay lungo la bellezza di diciotto minuti.











Il videogioco dello studio cinese Ultizero Games si presenta come un action open world che si ispira palesemente a Devil May Cry e ad altri titoli del filone stylish, laddove l’estetica prende spunto dai Final Fantasy, soprattutto il quindicesimo capitolo della saga. Gli stessi sviluppatori hanno ammesso di essersi ispirati a queste due saghe per lo sviluppo di questo videogioco.

In ogni caso, Lost Soul Aside è ancora nel pieno della lavorazione e il suo arrivo è previsto prossimamente su PS4, sebbene non sia escluso a questo punto che possa approdare anche su PS5.