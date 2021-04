Yoshinori Ono è il nuovo presidente e direttore operativo di Delightworks

Dopo aver lasciato Capcom la scorsa estate, società in cui ha lavorato per circa trent’anni, Yoshinori Ono è stato nominato nuovo presidente e direttore operativo di Delightworks.

L’ex producer di Street Fighter inizierà la sua prossima avventura a partire dal 1° maggio, data a partire dalla quale rivestirà i nuovi ruoli dirigenziali presso la compagnia specializzata in titoli free-to-play che ha realizzato, tra gli altri, il videogioco mobile Fate/Grand Order.

Yoshinori Ono si è detto impaziente ed entusiasta di dare il via a questo nuovo capitolo della sua vita professionale che gli permetterà di approcciare lo sviluppo di videogiochi da una prospettiva differente.

