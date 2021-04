Scavengers da domani in Accesso Anticipato su PC

Midwinter Entertainment ha annunciato che da domani Scavengers sarà disponibile in Accesso Anticipato su PC.











Sviluppato da un team di veterani che ha partecipato ai lavori di saghe come Halo, Battlefield e Battlefront, Scavengers trasporta i giocatori in una landa ghiacciata ostile, dove squadre di tre esploratori competono per sopravvivere e ottenere punti contro i rivali. Gli esploratori sono dotati di una combinazione di potenti abilità e armi futuristiche per sopravvivere su un campo di battaglia strategico, che unisce PvE in stile sandbox e PvP basato su classi.

Per avere accesso a questa prima versione di Scavengers, i giocatori interessati dovranno guardare le dirette Twitch del gioco seguendo questi passaggi:

Creare un account Improbable game e collegalo al proprio account Twitch

Guardare almeno 30 minuti di una qualsiasi diretta di Scavengers

Dopo aver riscattato i Twitch Drop, verrà inviata una e-mail con i codici Steam di Scavengers.

L’evento Twitch Drop inizierà alle 9:00 di domani, mercoledì 28 aprile, ma in seguito l’accesso a Scavengers verrà consentito a tutti i giocatori.