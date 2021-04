Super Mario Party si aggiorna con il multiplayer online

Se i pazzi minigiochi di Super Mario Party vi hanno divertito infinitamente ma vorreste poterli giocare anche con chi si trova a centinaia di chilometri di distanza, buone notizie per voi. Nintendo ha infatti da poco aggiornato il party game di Mario e amici, introducendo proprio il multiplayer online.











Stando a quanto riportato nell’annuncio ufficiale, le modalità che potranno essere giocate via internet sono Mario Party, Partner Party e Free Play, per un totale di oltre 70 minigiochi. Ovviamente, per poter accedere al multiplayer sarà necessaria una sottoscrizione a pagamento al servizio Nintendo Switch Online.