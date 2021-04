Facebook migliora gli avatar per Oculus, arriva l'integrazione nei giochi

Facebook ha annunciato di aver compiuto un ulteriore passo nell’integrazione della sua realtà virtuale. I suoi sviluppatori hanno infatti potenziato l’editor di Avatar per Oculus, aggiungendo tutta una serie di nuovi dettagli che potremo andare a modificare e portando il totale delle permutazioni a ben 18 quintilioni. Non solo nuove opzioni di abbigliamento, però. Facebook intende far sì che il nostro avatar Oculus ci rappresenti per quanto possibile anche all’interno dei giochi; per questo motivo, alcune esperienze VR ci pemetteranno di farne uso.

Per ora, solo Epic Roller Coasters, PokerStars VR e Pro Putt permettono di utilizzare il nostro avatar, ma l’annuncio promette che il parco di esperienze compatibili sarà ampliato nei prossimi mesi. Questa integrazione sarà prossimamente presente, ad esempio, in Synth Riders, ForeVR Bowling e Facebook Horizon. Inoltre, gli sviluppatori della compagnia sono al lavoro per assicurarsi che le animazioni degli avatar siano più fluide e naturali possibili.