Dragon Age 4: BioWare stuzzica i fan con una nuova concept art

Annunciato ufficialmente lo scorso anno in occasione della Gamescom, per poi fare un’apparizione ai successivi The Game Awards, Dragon Age 4 torna ora a farl parlare di sé in seguito alla pubblicazione di una nuova concept art ufficiale.

L’immagine è stata diffusa direttamente da Christian Dailey, produttore esecutivo del gioco di ruolo, e lascia presagire il ritorno dei Custodi Grigi con la loro caratteristica armatura argentata con finiture in oro. L’ordine è stato centrale nelle vicende di tutti e tre i capitoli precedenti, dunque non stupisce che BioWare abbia deciso di farli ritornare anche in questa quarta incarnazione della serie.

Peccato però che le nuove informazioni per ora finiscano qui, chissà che durante il prossimo periodo dell’E3 non vengano diffusi nuovi dettagli su Dragon Age 4. Fino ad allora bisognerà armarsi di pazienza e attendere buone nuove.

