Epic Games acquisisce ArtStation, ecco l'annuncio

La piattaforma per la creazione e la condivisione di contenuti artistici ArtStation ha annunciato di essere entrata a far parte di Epic Games. L’acquisizione arriva in seguito a quella che è stata una lunga e proficua collaborazione: l’annuncio infatti sottolinea come già a partire dal 2014 la piattaforma abbia potuto contare sullo stretto supporto del team dietro all’Unreal Engine. La collaborazione si è rinforazata ulteriormente nei primi mesi del 2020, quando Epic ha fornito supporto finanziario ad ArtStation all’apice della crisi legata al coronavirus.

L’annuncio sottolinea come le cose non cambieranno per l’utenza, che potrà continuare a creare le sue opere come faceva prima, senza dover necessariamente ricorrere all’Unreal Engine. In seguito all’acquisizione, ArtStation ha annunciato che espanderà il suo team di sviluppo e che ridurrà la sua percentuale sui ricavi dal 30% al 12%, con ulteriori riduzioni per i membri del programma Pro.

Non si tratta della prima acquisizione di questo stampo compiuta da Epic Games. A gennaio, infatti, la compagnia di Tim Sweeney aveva acquisito RAD Game Tools.