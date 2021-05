NieR Reincarnation: la versione occidentale è quasi pronta

Fan della saga creata da Yoko Taro: gioite! NieR Reincarnation, lo spin-off mobile pubblicato lo scorso febbraio in Giappone, sta per dirigersi finalmente anche in Occidente.

A darne notizia ci ha pensato il director Daichi Matsukawa, il quale con un messaggio diffuso tramite Twitter ha fatto sapere che il processo di localizzazione in inglese del gioco è stato portato a termine. Al momento si sta procedendo ad apporta le ultime modifiche prima di aprire le pre-registrazioni agli utenti residenti in Europa e Nord America. Matsukawa ne approfitta per scusarsi della lunga attesa, dichiarando che i tempi si sono allungati per permettere al team di sviluppo di creare il miglior prodotto possibile.

Nel frattempo, i fan della serie possono crogiolarsi con NieR Replicant (qui la nostra recensione), la riedizione del primo capitolo da poco approdata su PC e console.

