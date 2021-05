The Witcher 3: il director lascia CD Projekt RED dopo le accuse di mobbing

Konrad Tomaszkiewicz, il director di The Witcher 3: Wild Hunt, non farà più parte dell’organico di CD Projekt RED. L’indiscrezione è stata riportata dal giornalista Jason Schreier sulle colonne di Bloomberg, dove leggiamo che Tomaszkiewicz si è dimesso in seguito alle accuse di mobbing rivolte contro la sua persona.

Stando a quanto scritto da Schreier, lo studio polacco avrebbe completato un’indagine interna per verificare se ci siano stati abusi da parte del director di The Witcher 3, indagine che tuttavia non ha portato alla luce alcun comportamento scorretto. In ogni caso, Tomaszkiewicz, che è stato anche co-director e head of production di Cyberpunk 2077, lascerà comunque la compagnia. In un messaggio interno, Tomaszkiewicz ha voluto scusarsi per lo stress e il disagio causato ai suoi sottoposti, spiegando che lavorerà su sé stesso per cercare di smussare gli angoli di un carattere piuttosto difficile.

