Sledgehammer Games guida lo sviluppo di Call of Duty 2021

Activision ha confermato le indiscrezioni che sono iniziate a circolare nelle ultime ore, affermando che il capitolo di Call of Duty in uscita entro fine anno è attualmente in sviluppo presso Sledgehammer Games.

Il publisher ha poi fatto sapere che lo studio californiano sta lavorando alacremente affinché sia possibile sfruttare al meglio gli hardware delle console di nuova generazione, mentre continuerà a offrire una campagna single-player, più modalità multiplayer cooperative e competitive. Inoltre, come già avvenuto nel caso di Call of Duty: Black Ops Cold War, anche il gioco in uscita nel 2021 sviluppato da Sledgehammer Games potrà contare sull’integrazione con Warzone.

Per saperne di più, però, bisognerà attendere la presentazione ufficiale del progetto.

