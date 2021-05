Port Royale 4 uscirà su Nintendo Switch a fine mese

Già disponibile su PC, PS4 e Xbox One da qualche mese, Port Royale 4 è ora in dirittura di arrivo anche su Nintendo Switch.

Ad annunciarlo ci hanno pensato il publisher Kalypso Media e gli sviluppatori di Gaming Mind Studios, i quali fanno sapere che il gioco approderà sulla console ibrida della Casa di Kyoto il prossimo 28 maggio.

Port Royale 4 è un gestionale a sfondo commerciale ambientato in uno scenario caraibico del XVII secolo. Tra le feature della versione per Nintendo Switch spicca il supporto completo al touch screen, in modo da semplificare l’accesso alla minimappa mentre si costruiscono le linee di produzione che si estendono su più territori e si migliorano gli insediamenti con un assortimento di navi ed edifici. In Port Royale 4 assumeremo il controllo di una colonia nei panni di un giovane e ambizioso governatore, desideroso di imparare cosa serve per gestire e per far crescere il suo piccolo insediamento in una vivace città commerciale.

