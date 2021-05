505 Games pubblicherà il prossimo videogioco di MercurySteam

Nel presentare l’ultimo report finanziario, il gruppo Digital Bros ha fatto sapere che la controllata 505 Games collaborerà con MercurySteam Entertainment per lo sviluppo e la pubblicazione di un nuovo videogioco.

Lo studio spagnolo noto principalmente per i due Castlevania: Lords of Shadow, Metroid: Samus Returns e lo sparatutto free-to-play Spacelords è difatti al lavoro su un nuovo titolo che vedrà la luce prossimamente su PC e console. Per il momento non è stato rivelato alcun dettaglio aggiuntivo su questo nuovo progetto.

