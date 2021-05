The King of Fighters XV: ecco il trailer di Leona Heidern

Come di consueto, arrivati al giovedì è tempo di riportare un nuovo trailer di The King of Fighters XV: questa volta SNK ha voluto dedicare il filmato di approfondimento a Leona Heidern.











Presente nella saga sin da KOF 96, Leona è una presenza più o meno fissa anche in altri videogiochi targati SNK, tra cui spicca la serie di Metal Slug. In The King of Fighters XV, Leona Heidern sfrutta la sua possanza fisica per colpire con precisione letale i suoi avversari, impiegando suprattutto le mosse alte.

The King of Fighters XV uscirà nel 2021 su piattaforme ancora da annunciare.