Guilty Gear Strive: ecco le Starter Guide di I-No e Anji

Manca ormai poco al partire della seconda open beta di Guilty Gear Strive, che prenderà il via nella nottata di oggi e durerà fino alle 16:59 del 16 maggio. Oltre ad includere vari cambiamenti rispetto alla beta precedente, incluse alcune modifiche al sistema delle lobby, questa versione di prova del gioco includerà anche due personaggi aggiuntivi: Anji e I-No. E come da tradizione, Arc System Works ha preparato due video della sua serie Starter Guide dedicati a questi personaggi, al loro moveset e alle proprietà speciali di quest’ultimo. Dopotutto, si sa: a dispetto del nome dato al genere, nei picchiaduro la conoscenza gioca un ruolo fondamentale. Assicuratevi dunque di non arrivare impreparati alla prossima beta di Guilty Gear Stive.