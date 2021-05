Dragon Quest: annunciato un evento digitale per il 35° anniversario

Square Enix ha organizzato uno speciale evento digitale per celebrare il 35° anniversario della saga di Dragon Quest, il cui primo episodio è stato pubblicato in Giappone nell’ormai lontano 1986.

L’evento si terrà il 27 maggio a partire dalle 5:30 (ora italiana) e sarà disponibile anche in lingua inglese sul canale YouTube ufficiale della serie. Lo streaming sarà l’occasione migliore per celebrare il franchise e ripercorrerne la lunga storia, ma anche per avere uno sguardo rivolto al futuro. È dunque probabile che durante la trasmissione vengano annunciati nuovi videogiochi di Dragon Quest, ma per averne la certezza bisognerà attendere fino a fine mese.

