Annunciato il sequel di Ghostrunner per PC e console

Dopo il successo di Ghostrunner, che ha venduto ben 600 mila copie sin dal lancio avvenuto lo scorso ottobre, 505 Games ha annunciato di aver avviato i lavori su un sequel, il quale verrà sviluppato ancora una volta da One More Level. Lo studio polacco che ha dato i natali al primo gioco della serie (qui la nostra recensione) porterà il sequel su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

“Siamo particolarmente emozionati per il futuro lancio di Ghostrunner 2. Assieme a One More Level abbiamo già creato un videogioco elettrizzante e coinvolgente,” ha affermato Raffaele Galante, co-CEO di Digital Bros, la compagnia che possiede il publisher 505 Games. “Questa nuova collaborazione rinforza la posizione di 505 Games all’interno dell’industria dei videogiochi polacca, una realtà di rilievo nella scena europea. D’ora in avanti continueremo a prestare particolare attenzione al mercato polacco per migliorare ed espandere il nostro portfolio con videogiochi in grado di soddisfare i gusti dei degli utenti.”

