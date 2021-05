Ratchet & Clank: Rift Apart è entrato in fase gold

Quando manca ormai meno di un mese al lancio di Ratcht & Clank: Rift Apart, Insomniac Games ha fatto sapere che il gioco è appena entrato in fase gold.

Questo significa che è (quasi) tutto pronto per la pubblicazione del gioco, che avverrà su PS5 il prossimo 11 giugno. I lavori sono stati portati a termine e nulla potrà impedire a Ratchet & Clank: Rift Apart di fare capolino sulla console Sony.

Il platform targato Insomniac Games vedrà l’iconico duo affrontare nuovamente la minaccia del Dottor Nefarious, che questa volta ha deciso di creare scompiglio con il Dimensionator, un aggeggio che trasporterà i protagonisti a spasso tra numerose dimensioni diverse per cercare di ristabilire l’ordine naturale delle cose.

