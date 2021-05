Mario Golf: Super Rush, Nintendo rivela un nuovo trailer

Manca ormai poco più di un mese al lancio di Mario Golf: Super Rush, previsto per il 25 giugno 2021. Il nuovo trailer pubblicato da Nintendo rivela numerose nuove informazioni su questo titolo, inclusi personaggi presenti, la varietà dei campi e dei loro ostacoli e anche la nuova modalità Speed Golf. Quest’ultima inizierà come una partita normale, ma poi dovremo correre verso la pallina evitando ostacoli, facendo perdere tempo ai nostri avversari e utilizzando una serie di abilità speciali.











Per i più competitivi, sarà inoltre presente la variante Battaglia Golf, nella quale avremo 9 buche in gioco contemporaneamente; chi riuscirà per primo a fare tre centri si aggiudicherà la vittoria. Il gioco presenterà inoltre un’ampia modalità avventura, che ci introdurrà ai segreti del golf prima di metterci alle prove con varie sfide. Mario Golf: Super Rush include inoltre il gioco multiplayer fino a quattro giocatori. È stato anche rivelato il roster completo dei personaggi, che potete trovare di seguito.