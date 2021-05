The Division Heartland: trapelato un leak sulla struttura del gioco

Non è passato molto da quando Ubisoft ha annunciato The Division Heartland, uno spinoff free to play della sua serie di MMO che sarà sviluppato da Red Storm Entertainment. Al momento dell’annuncio, la compagnia francese non ha rivelato alcuna informazione sul titolo in sé; ma nelle ultime ore un leak ci ha permesso di scoprire qualcosa di più sulla struttura del gioco. I leak proviene direttamente da una beta chiusa del gioco, e rivela che Heartland abbandonerà le grandi città dei due titoli principali per trasferirsi nella piccola cittadina di Silver Creek. Due le modalità di gioco principali in questo titolo survival: Expedition ci permetterà di scoprire la storia della cittadina e sarà unicamente PvE, mentre Storm vedrà 45 giocatori affrontarsi in una modalità PvPvE. In entrambi i casi, fondamentali saranno l’esplorazione, la ricerca di armi e materiali e, ovviamente, gli scontri a fuoco.

A quanto pare, Ubisoft ha deciso di riprendere l’apprezzata modalità Survival del primo The Division (qui la nostra recensione del DLC), espandendola e facendone un gioco a sé stante. Se da un lato l’incipit sembra promettente, dall’altra bisognerà vedere se The Division Heartland riuscirà a ritagliarsi in uno spazio in un mercato survival e battle royale già parecchio affollato.