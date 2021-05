EA Sports PGA Tour uscirà nella primavera del 2022

Dopo l’annuncio di EA Sports PGA Tour risalente a qualche settimana fa, oggi Electronic Arts ha voluto diffondere alcuni dettagli relativi a questo nuovo videogioco, tra cui la finestra di lancio ufficiale. La compagnia ha difatti reso noto che il titolo in questione vedrà la luce entra la primavera del 2022.

Non è tutto, però, giacché EA Sports ha annunciato di aver siglato un accordo con la PGA of America affinché il prossimo videogioco sia la sede esclusiva di tutti e quattro i principali campionati golfistici: il Masters Tournament, il PGA Championship, lo U.S. Open Championship e l’Open Championship.

“La PGA of America ha l’obiettivo di far crescere l’interesse e la passione per il golf, e siamo entusiasti di questa partnership con EA SPORTS per sostenere il nostro obiettivo, orientato a raggiungere le nuove generazioni,” ha dichiarato Jim Richerson, presidente della PGA. “Il team di EA SPORTS sta lavorando diligentemente con la PGA per rappresentare in modo autentico il campionato nel mondo virtuale, e siamo entusiasti del fatto che il titolo metterà in luce i professionisti della PGA, alcuni dei più importanti ambasciatori di questo sport“.

Nessuna notizia, invece, circa le piattaforme di riferimento.

