Gods Will Fall: disponibile il DLC Valley of the Dormant Gods Parte 1

Clever Beans e Deep Silver hanno pubblicato Valley of the Dormant Gods Parte 1, il primo DLC di Gods Will Fall, simpatico videogioco d’azione pubblicato all’inizio dell’anno su PC e console.











Questo primo contenuto aggiuntivo a pagamento permette ai giocatori di visitare una nuova location sulle montagne innevate e uccidere Yaltogguth, il terrificante dio degli occhi. L’espansione include anche una classe inedita di guerrieri, i Brawler, dotati di guanti letali, uno stile di combattimento veloce e la capacità di afferrare i nemici senza stordirli. Disponibili anche alcune nuove abilità e oggetti per il clan.

La seconda e la terza parte del DLC di Gods Will Fall saranno disponibili rispettivamente nel secondo e nel terzo trimestre dell’anno in corso.