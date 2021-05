Brutte notizie per chi attende novità in merito a Hollow Knight: Silksong, sequel dell’acclamato platform di stampo metroidvania sviluppato da Team Cherry.

Stando a quanto riportato da GameSpot, lo studio di sviluppo ha fatto sapere agli utenti del server discord ufficiale che Hollow Knight: Silksong non sarà presente al prossimo E3 2021 in programma nella prima metà di giugno. Matthew Griffin di Team Cherry spiega che la piccola compagnia indipendente non ha in programma alcun annuncio durante il periodo della kermesse virtuale, pertanto è praticamente impossibile che vengano svelate novità su Silksong nel breve periodo.

Condividi con gli amici Inviare