The Outer Worlds ha venduto oltre 3 milioni di copie

Nel corso del consueto meeting con gli azionisti per presentare i risultati finanziari di Take-Two Interactive (che possiede l’etichetta Private Division), il CEO Strauss Zelnick ha fatto sapere che The Outer Worlds si è rivelato un successo commerciale giacché le vendite del gioco di ruolo targato Obsidian Entertainment hanno superato quota 3 milioni di copie.

Un portavoce di Private Division ha poi dichiarato che i diritti di The Outer Worlds sono nelle mani di Obsidian Entertainment, che di recente è entrata a far parte della scuderia degli Xbox Game Studios, pertanto un eventuale seguito dovrebbe essere prodotto direttamente da Microsoft. Di fatto, sarà quasi impossibile che d’ora in avanti Private Division abbia qualcosa a che fare con il futuro del franchise.

