Destiny 2: arriva l'incursione della Volta di Vetro

Manca ormai poco all’arrivo su Destiny 2 della Volta di Vetro, amata incursione del suo predecessore; il contenuto sarà infatti disponibile a partire dalle 19:00 del 22 maggio, con un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori. Ma se siete veterani di quest’impresa, che non pensiate che per voi le cose saranno facili. Bungie ha infatti preparato una serie di sfide pensate appositamente per mettere alla prova i giocatori più esperti, e in particolari quelli che puntano al primato mondiale. Al suo arrivo su Destiny 2, la Volta di Vetro avrà infatti una serie di condizioni speciali:

Sarà lanciata in modalità Contesa per 24 ore

Richiederà 1300 di Potere per poter affrontare tutti gli scontri.

per poter affrontare tutti gli scontri. Completare la Volta di Vetro in modalità Contesa sarà il primo passo per accedere alla nuova modalità Sfida dal navigatore e al trionfo “Ai confini della tempistica”.

sarà il primo passo per accedere alla nuova modalità Sfida dal navigatore e al trionfo “Ai confini della tempistica”. Ottenere Ai confini della tempistica , insieme a una determinata lista di trionfi in modalità Sfida, permetterà alla squadra di tagliare la linea del traguardo del primato mondiale e ricevere un premio.

, insieme a una determinata lista di trionfi in modalità Sfida, permetterà alla squadra di tagliare la linea del traguardo del primato mondiale e ricevere un premio. L’intera squadra sarà eliminata se non si soddisfano le condizioni richieste per ogni scontro.

I guardiani che completano prontamente la sfida potranno sbloccare diversi oggetti esclusivi del Bungie Store.

Se invece siete giocatori di Destiny 2 dallo spirito più paziente, potrete pur sempre seguire la gara al primato mondiale dalle retrovie, con il commento di Broman e Reck. Ricordiamo che sul looter shooter di Bungie ha anche avuto da poco inizio la Stagione del Tecnosimbionte, con nuovi eventi e ricompense speciali.