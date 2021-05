Victoria 3 rivelato accidentalmente sul forum di Paradox

Sembra che dalle parti di Paradox qualcuno abbia cliccato il tasto sbagliato: senza preavviso, sul forum ufficiale dello studio è infatti apparso un annuncio per Victoria 3, prontamente rimosso ma non prima che qualcuno riuscisse a catturarne uno screenshot. Le immagini sono poi finite su Reddit, dove grande è stata l’emozione presso la fanbase; il secondo capitolo della serie grand strategy ambientata nell’Ottocento era infatti uscito ben 11 anni fa.

Ovviamente, è sempre necessaria una certa cautela: l’internet è pieno di burloni con tanto tempo da perdere, e non è impossibile che qualcuno abbia deciso di preparare un pesce d’aprile in ritardo. Meglio, quindi, aspettare un annuncio ufficiale; ma, se non altro, va detto che il logo di Victoria 3 presente nello screenshot sembra piuttosto convincente, quindi noi siamo cautamente ottimisti.