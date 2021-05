Beyond The Wire: al via il free weekend, durerà fino a lunedì 24

Offworld Industries e Redstone Interactive hanno annunciato un periodo di prova gratuito per il loro sparatutto multiplayer Beyond The Wire, che durerà fino alle 19:00 di lunedì 24 maggio. Negli stessi giorni, il gioco sarà anche disponibile a uno prezzo ridotto del 35%, portando così il prezzo totale a 19,49€. Ambientato nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, il titolo di Redstone ha di recente ricevuto il sostanzioso aggiornamento For King and Country, che oltre alle fazioni British Expeditionary Force e Harlem Hellfighters ha aggiunto anche tre nuove mappe e una varietà di armi con cui fare pratica.

Beyond The Wire fa del combattimento viscerale e del la volontà di ricostruire fedelmente i campi di battaglia del primo conflitto mondiale uno dei suoi punti di forza. Ricordiamo che il gioco è attualmente in Accesso Anticipato su Steam, e che ha di recente aggiornato la sua roadmap.