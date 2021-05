Final Fantasy: Team Ninja starebbe sviluppando un'esclusiva PS5

Durante il weekend appena trascorso sono spuntate diverse indiscrezioni circa un presunto nuovo videogioco della saga di Final Fantasy sviluppato da Team Ninja e in arrivo esclusivamente su PS5.

Stando a quanto riportato sul forum di ResetEra, Square Enix potrebbe presentare questo nuovo progetto già a giugno, nel corso del prossimo E3. Il videogioco in lavorazione presso Team Ninja, lo studio che ha dato i natali – tra gli altri – a Nioh, dovrebbe essere un action RPG ispirato ai Souls di FromSoftware. Da notare, però, che i rumor non parlano di un vero e proprio “soulslike”, dunque è possibile che le influenze di questo sottogenere siano minime.

Questo Final Fantasy realizzato da Team Ninja sarebbe un progetto tutto sommato minore, non paragonabile per scopo e livelli produttivi al sedicesimo capitolo, ma comunque più significativo di titoli del calibro di World of Final Fantasy o una versione rimasterizzata di un gioco del passato.

L’idea di un nuovo videogioco con queste premesse sembra piuttosto intrigante, quindi non vediamo l’ora di saperne di più nelle prossime settimane.

