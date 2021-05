Metro Exodus: Enhanced Edition su PC supporta il DualSense

Dopo essersi guadagnato il titolo di primo videogioco per PC a richiedere obbligatoriamente una scheda video con supporto al ray tracing in tempo reale, la versione per computer di Metro Exodus: Enhanced Edition (qui la nostra recensione) è diventata anche la prima opera a supportare ufficialmente i feedback aptici del controller DualSense.

L’ultima patch pubblicata da 4A Games ha infatti implementato il supporto nativo e ufficiale al nuovo pad della PlayStation 5. Da notare che la versione PS5 di Metro Exodus: Enhanced Edition non uscirà prima del 24 giugno, dunque per adesso l’edizione per PC dello sparatutto ucraino è l’unica sul mercato a supportare il DualSense. È quindi possibile sperimentare non soltanto con il nuovo sistema di vibrazione, ma anche con i grilletti adattivi del controller.

Condividi con gli amici Inviare