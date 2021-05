Ubisoft ha presentato tutte le novità che arriveranno su Rainbow Six Siege nel corso della seconda stagione dell’Anno 6, denominata North Star. Ospite d’onore è ovviamente la nuova arrivata nel roster del gioco, cioè l’operatrice Thunderbird, rappresentante delle Prime Nazioni nordamericane. Thunderbird appartiene alla categoria dei Difensori, e il suo gadget speciale è una stazione di cura capace di rialzare anche i giocatori atterrati dal fuoco nemico; occhio, però, perché anche gli attaccanti potranno farne uso. La nuova recluta arriverà equipaggiata con uno SPEAR .308 o uno SPAS-15 come arma primaria, e una BEARING 9 o una Q-929 come arma secondaria.











Oltre alla nuova operatrice, North Star vedrà anche l’arrivo di una rivisitazione della mappa Favelas, che presenterà nuove stanze e linee di vista e, in linea di massima, una navigazione migliorata. Saraà inoltre implementata una nuova tabella dei punteggi, nuove icone per i cadaveri, miglioramenti ai fori dei proiettili e ovviamente tutta una serie di bilanciamenti agli operatori inesistenti.

Inoltre, Ubisoft darà il via al testing di nuove funzionalità: l’armatura sarà convertita in punti vita aggiuntivi per renderne più evidente l’effetto, e ad alcuni operatori (come Maestro, Echo o Mozzie) sarà permesso utilizzare i loro gadget dopo la morte. Questi ultimi cambiamenti saranno presenti solo sul Test Server, e non direttamente sui server live di Rainbow Six Siege.