Skull & Bones: lo sviluppo sarebbe ripartito da zero, di nuovo

Sembra che non ci siano mai buone nuove, per chi stava aspettando Skull & Bones. Stando a quanto riportato da Game Luster, che cita una fonte interna a Ubisoft, sembra che il recente rinvio del titolo sia dovuto a qualcosa di più che un semplice cambio di piani in corso d’opera. Parlando dello sviluppo del gioco, l’articolo dichiara infatti che il team di sviluppo ha dovuto lavorare “from the ground up”, cioè praticamente da zero, a partire da pochi mesi fa; il periodo segnalato è lo stesso che ha visto la rimozione del managing director di Ubisoft Singapore, anche se la fonte non ha confermato una correlazione fra le due cose. Se questa indiscrezione dovesse confermarsi vera, questo rappresenterebbe la seconda volta che il titolo torna alla fase progettuale.



Ovviamente, questa fonte ha anche confermato che il gioco non uscirà assolutamente entro il 2021, e probabilmente neanche entro il 2022. Anche se la domanda che sorge spontanea sempre più spesso non è quando uscirà Skull & Bones, ma se. Staremo a vedere.