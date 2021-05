Eternals: ecco il teaser trailer ufficiale del nuovo film Marvel

C’è stato da aspettare un po’, ma infine eccolo qua: possiamo finalmente vedere Eternals in azione, grazie al nuovo teaser trailer pubblicato da Marvel. Teaser per modo di dire, visto che dura ben due minuti e ci permette di dare un bello sguardo a questa squadra di alieni giunti sulla Terra in epoche preistoriche.











Una volta sbarcati, gli Eterni entrano subito in contatto con la razza umana, aiutandola a progredire ma cercando di non interferire mai nel decorso della sua storia. Sembra, però, che la minaccia rappresentata dai Devianti – Eterni corrotti da una mutazione genetica – li costringerà a riunirsi nuovamente e a fare la loro parte per proteggere l’umanità. Il cast include Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Gil Birmingham, Harish Patel, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie. Eternals uscirà nei cinema italiani il 3 novembre.