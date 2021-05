Axiom Verge 2 è stato rinviato ancora una volta

Brutte notizie per chi attende l’arrivo di Axiom Verge 2, il metroidvania fantascientifico sviluppato da Thomas Happ: l’autore ha difatti confermato che l’uscità del gioco è stata spostata in avanti.

Il videogioco avrebbe dovuto vedere la luce più o meno in questo periodo, invece il lancio è stato rinviato al terzo trimestre del 2021, come dichiarato dallo stesso Happ ai taccuini di IGN.

Axiom Verge 2, lo ricordiamo, sarà disponibile su Nintendo Switch e PC. La versione per computer verrà venduta esclusivamente sull’Epic Games Store.

Condividi con gli amici Inviare