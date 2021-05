Echtra Games non si occuperà più di Torchlight III

A seguito della recente acquisizione di Echtra Games da parte di Zynga, lo studio di sviluppo ha fatto sapere che d’ora in avanti non si occuperà più di supportare Torchlight III.

Tramite un messaggio pubblicato sul sito ufficiale del videogioco, Max Schaefer di Echtra Games ha dichiarato che la patch pubblicata in queste ore su tutte le piattaforme segna la fine del rapporto tra lo studio e il publisher Perfect World Entertainment. Quest’ultimo è tornato in possesso dei diritti sul gioco e dovrà decidere se affidare il supporto del gioco a un altro team, oppure se lasciare che questo aggiornamento sia il definitivo canto del cigno di Torchlight III.

Per quanto riguarda Echtra Games, invece, lo studio è già al lavoro su un altro progetto finanziato da Zynga.

