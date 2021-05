Hunt: Showdown, nuovo evento in arrivo, ecco il teaser trailer

A quanto pare, Crytek è rimasta così soddisfatta dall’ultimo evento di Hunt: Showdown da aver deciso di tenerne un altro. Lo studio ha tenuto la bocca cucita su cosa questo nuovo evento abbia in serbo per i giocatori; gli osservatori più attenti, però, potranno sicuramente trovare qualche utile indizio in merito nell’ultimo trailer pubblicato. Per tutti gli altri, basterà avere un po’ di pazienza: Crytek rivelerà ulteriori informazioni nel corso delle prossime settimane.











Stando a quanto segnalato nel post su Steam, con questo prossimo evento arriveranno tutta una serie di miglioramenti quality of life, e anche gli aggiornamenti futuri si concentreranno sulle performance e la stabilità del gioco. Non mancherà anche il nuovo contenuto, però, dato che nel prossimo futuro Hunt: Showdown si arricchirà di una nuova mappa.