Annunciato Valorant Mobile, in arrivo su smartphone e tablet

Riot Games ha annunciato Valorant Mobile, nuova versione dello sparatutto competitivo a squadre in arrivo prossimamente su smartphone e tablet. Dopo un lancio globale su PC di grande successo, che ha portato a una media di 14 milioni di giocatori attivi mensili, Riot si prepara a sbarcare su altre piattaforme sull’onda dell’entusiasmo che ammanta il franchise.

“In questo primo anno, uno dei nostri obiettivi principali è stato quello di guadagnare la fiducia e il rispetto della community globale degli sparatutto in prima persona, e di dimostrare che Valorant manterrà sempre le caratteristiche che lo rendono un valido sparatutto tattico competitivo,” ha dichiarato Anna Donlon, produttrice esecutiva presso Riot Games. “Vedere che la nostra community di giocatori continua a crescere, a riconoscere e ad apprezzare quello che stiamo cercando di creare con Valorant ci riempie di gioia, e siamo lieti di poter offrire presto la stessa esperienza competitiva di Valorant a un numero ancora maggiore di giocatori in tutto il mondo.”

Ulteriori dettagli circa Valorant Mobile verranno diffusi prossimamente.

