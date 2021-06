Larian apre un nuovo studio di sviluppo a Barcellona

Dopo quello fondato a Guildford all’inizio dell’anno, Larian ha aperto un nuovo studio di sviluppo in quel di Barcellona.

Stando a quanto riportato sulle colonne di GamesIndustry, questa nuova realtà catalana sarà formata da ex dipendenti di BlitWorks, una compagnia acquisita di recente dagli stessi Larian Studios. Da notare che BlitWorks ha già collaborato in passato con la compagnia belga realizzando la conversione di Divinity: Original Sin 2 per Nintendo Switch.

Quello di Barcellona diventa così il settimo studio posseduto direttamente da Larian. La compagnia è ancora impegnata nello sviluppo di Baldur’s Gate III.

