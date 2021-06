Babylon's Fall: spunta una presunta closed beta su Steam

Ricordate Babylon’s Fall, l’action RPG sviluppato da Platinum Games sotto l’egida di Square Enix? Ebbene, scomparso dai radar da un paio di anni a questa parte, è probabile che il gioco stia per tornare a farsi vivo. Come mai? Sul database di Steam è da poco apparsa una presunta closed beta di Babylon’s Fall il cui ultimo aggiornamento risalirebbe alla scorsa notte.

Con l’E3 2021 ormai alle porte, è possibile che il gioco possa fare una comparsata durante la kermesse losangelina, che quest’anno a causa della pandemia si terrà in forma digitale. Ricordiamo che Babylon’s Fall dovrebbe vedere la luce prossimamente su PC e PS4.

