The Good Life è stato rinviato, uscirà il prossimo autunno

The Good Life, il prossimo videogioco di Hidetaka “Swery” Suehiro, è stato rinviato: non uscirà più in estate, come inizialmente previsto, bensì nel corso del prossimo autunno. A darne notizia ci ha pensato Playism, il nuovo publisher che ha preso in carico il progetto da The Irregular Corporation.











In The Good Life vestiremo i panni di Naomi Hayward, una reporter newyorkese incaricata dal quotidiano The Morning Bell di svelare il segreto di Rainy Woods, bucolica cittadina inglese considerata la più felice al mondo. Naomi dovrà quindi sfruttare tutte le sue abilità giornalistiche per venire a capo dei misteri nascosti dagli abitanti di Rainy Woods e dare una svolta alla sua carriera.