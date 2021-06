Overwatch: in arrivo la beta cross-play

Blizzard Entertainment ha fatto sapere che l’ultimo aggiornamento di Battle.net sarà possibile introdurre il multiplayer cross-play su Overwatch. Ciò significa che i giocatori potranno partecipare a scontri con utenti di tutto il mondo a prescindere dalla propria piattaforma di preferenza.











La funzionalità sarà disponibile inizialmente in beta, inoltre per accedervi sarà necessario creare un account Battle.net gratuito e collegarvi l’account della console. Chiunque effettuerà questo passaggio entro il 31 dicembre 2021 riceverà un Forziere Dorato.

Non si conosce ancora quando verrà lanciata la beta cross-play di Overwatch, tuttavia Blizzard spiega che non bisognerà attendere a lungo.