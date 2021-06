Ninja Gaiden: Master Collection ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Pronti a tornare nei panni di Ryu Hayabusa? È ora disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch la raccolta Ninja Gaiden: Master Collection, accessibile anche su console next-gen tramite retrocompatibilità. Questa collezione include i tre titoli Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge, adattati per i sistemi moderni. Sviluppatore e publisher hanno anche preparato un trailer che mette in mostra tutta l’adrenalinica azione dei tre titoli.











Oltre alla versione Standard, del titolo è disponibile una versione Deluxe contenente tutti i giochi, un art book digitale di 70 pagine e la colonna sonora digitale, con oltre 180 brani tratti dalla serie. Come sottolineato dal nostro Danilo Dellafrana in sede di recensione, Ninja Gaiden: Master Collection sembra purtroppo soffrire di qualche problema dal punto di visto tecnico, che speriamo possa essere risolto in futuro; la qualità del sistema di combattimento, però, rimane vibrante come il taglio di una katana.