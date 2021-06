Monark arriverà nel 2022 in Occidente, ecco il reveal trailer

Non ci è voluto molto, prima di scoprire altre informazioni su Monark. NIS America ha infatti da poco pubblicato un trailer in cui si rivela che il JRPG dai creatori di Shin Megami Tensei arriverà anche sul mercato occidentale nei primi mesi del 2022; a poco distanza, dunque, dal lancio giapponese, previsto per l’ottobre 2021. A differenza di quanto indicato per quest’ultima, oltre che su PS4, PS5 e Nintendo Switch il gioco arriverà anche su PC.











Pare che la regolare prosecuzione dell’anno scolastico sia un’eventualità più unica che rara, nella terra del Sol Nascente. La Shin Mikado Academy è infatti stata avvolta da una misteriosa Nebbia che induce alla follia. Per salvare i suoi amici, il protagonista di Monark dovrà entrare nell’Otherworld, dimensione popolata da demoni, e imparare a gestire il suo ego. Potete trovare ulteriori informazioni sul sito ufficiale.