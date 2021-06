Avatar: Frontiers of Pandora, ecco il trailer dell'Ubisoft Forward

Sembra proprio che Ubisoft abbia deciso di chiudere il suo Ubisoft Forward in grande stile: alla fine della diretta il publisher francese ha infatti rivelato di essere al lavoro su Avatar: Frontiers of Pandora, adattamento videoludico del film di James Cameron. Il trailer unisce un taglio cinematografico a brevi spezzoni di simil-gameplay, il che rende perfettamente plausibile quel 2022 a fine trailer.











Stando a quanto riportato sul sito ufficiale, Avatar: Frontiers of Pandora sarà sviluppato da Massive Entertainment usando lo Snowdrop Engine (lo stesso di The Division, per intenderci), e sarà interamente in prima persona. Per quanto riguarda lo sviluppo della storia, essa vedrà i Na’vi alle prese con l’esplorazione della frontiera occidentale di Pandora e con gli attacchi dell’RDA. Il titolo uscirà su PC e console di nuova generazione.