Back 4 Blood sarà su Xbox Game Pass dal lancio

Nel corso della presentazione congiunta di Xbox e Bethesda, ha fatto un salto anche Back 4 Blood. Il motivo per la presenza del titolo di Turtle Rock Studios e WB Games è presto detto: a quanto pare, il titolo sarà infatti su Xbox Game Pass fin dal momento del lancio. E giusto per celebrare l’annuncio, cosa c’è di meglio di un nuovo trailer che vede i nostri Cleaner in azione?











Ricordiamo che Back 4 Blood è il seguito spirituale di Left 4 Dead, sviluppato dagli stessi creatori. Il titolo sarà disponibile a partire dal 12 ottobre 2021, ma lo studio prevede una open beta che avrà inizio il 5 agosto.