Marvel's Guardians of the Galaxy rivelato da Square Enix

Ci sono state voci in merito nel corso degli ultimi giorni, e a quanto pare queste voci erano veritiere. Nella sua presentazione all’E3, Square Enix ha aperto le danze con Marvel’s Guardians of the Galaxy. Il titolo, che sarà sviluppato da Eidos Montreal, sarà un action in terza persona incentrato sulla storia che ci metterà nei panni di Peter Quill, anche noto come Star Lord e come il leader di questa improbabile squadra di eroi.











Anche se il look sembra riprendere in particolare quello dei film di James Gunn, Eidos ci tiene a sottolineare che la loro è un’avventura a sé stante. Per aiutare con la scrittura, il team ha portato a bordo anche Dan Abnett, creatore della “nuova” versione fumettistica dei Guardiani della Galassia (il team originale, creato nel 1969, era molto diverso); niente Andy Lanning in vista, purtroppo, ma a giudicare da quanto mostrato sembra proprio che sia stato fatto un ottimo lavoro. Marvel’s Guardians of the Galaxy includerà anche la possibilità di compiere scelte che influenzeranno il proseguimento della storia, e uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il 26 ottobre 2021.