Life is Strange: True Colors, un nuovo trailer dedicato ai poteri di Alex

Della protagonista di Life is Strange: True Colors abbiamo già scoperto qualcosa dal trailer di qualche settimana fa, ma all’E3 Square Enix ha voluto spiegarci più nel dettaglio come funzionano i poteri di Alex. La ragazza è infatti in grado di percepire le emozioni di altre persone e, concentrandosi, a carpire i loro pensieri e ricordi. Il loro uso, però, non sarà senza conseguenze, e la decisione in merito spetterà a noi.











Sviluppato da Deck Nine Games, Life is Strange: True Colors arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il 10 settembre. Se volete saperne di più su quanto rivelato da Square Enix nelle ultime ore, fate un salto a leggere la nostra anteprima.