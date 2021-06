Thronebreaker: The Witcher Tales ora disponibile su Android

Pronti a portare con voi l’universo di The Witcher dovunque andate? Il gioco di ruolo singleplayer Thronebreaker: The Witcher Tales è ora disponibile su dispositivi Android, e può essere scaricato gratuitamente da Google Play. Avete letto bene, gratuitamente: su smartphone il titolo adotta infatti un modello freemium, che permette cioè di giocare gratuitamente le prime fasi della campagna; per completarla sarà ovviamente necessario procedere all’acquisto.

Thronebreaker: The Witcher Tales ci mette nei panni della Regina Meve di Lyria e Rivia, costretta a scendere in battaglia per fronteggiare un’imminente invasione nilfgaardiana. Giocandoci, potremo sbloccare vari bonus in GWENT: The Witcher Card Game, tra cui ornamenti unici e 20 carte premium da schierare nelle battaglie multigiocatore.