Cyberpunk 2077 nuovamente disponibile sul PS Store

C’è voluto qualche mese e due sostanziose patch, ma nella giornata di oggi Cyberpunk 2077 è apparso nuovamente sul PlayStation Store. Ricorderete che il titolo di CD Projekt RED era stato rimosso in seguito a un lancio piagato da numerosi problemi tecnici, sopratutto su PS4. Gli aggiornamenti rilasciati nel frattempo hanno migliorato la situazione del gioco, ma Sony consiglia comunque di adoperare una PS4 Pro o una PS5 per giocarci.

Su quest’ultima console Cyberpunk 2077 è attualmente disponibile solo in retrocompatibilità. L’arrivo della versione next-gen, sia su PS5 che su Xbox Series X|S, è previsto per la seconda metà del 2021 tramite un aggiornamento gratuito per chi già possiede il gioco.