Tales of Arise: un nuovo video presenta il protagonista Alphen

Bandai Namco ha presentato un nuovo video per il suo JRPG Tales of Arise, in arrivo a settembre. Soggetto di questo nuovo trailer è il protagonista Alphen, schiavo incapace di sentire dolore e desideroso di liberare la gente del suo pianeta dalla tirannia a cui è sottoposta da ben tre secoli. Ovviamente, a questo desiderio di rivalsa si accompagna una abilità fuori dal comune sul campo di battaglia.











Occhio ad andarci troppo pesante con le spettacolari tecniche che il buon Alphen può mettere in mostra. Molte di loro consumano infatti punti vita, ed esagerare renderà il lavoro molto più semplice ai vostri nemici. Tales of Arise arriverà il 10 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S; potete trovare ulteriori informazioni nella nostra anteprima.