Free Guy - Eroe per Gioco, ecco il nuovo trailer del film con Ryan Reynolds

Che succede quando un personaggio di un videogioco si rende conto di esserlo? Beh, alcuni giochi hanno dato risposta a questa domanda con declinazioni spesso tendenti all’horror psicologico, ma l’approccio della commedia action Free Guy – Eroe per Gioco sta all’estremo opposto. E chi meglio di Ryan Reynolds per calarsi nel ruolo di protagonista di questo folle film in arrivo nelle sale a partire dall’11 agosto?











Diretto da Shawn Levy, oltre a Ryan Reynolds il film vede anche la partecipazione di Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi. Free Guy – Eroe per Gioco vedrà anche i cameo di alcune personalità famose del mondo dei videogiochi, come Imane “Pokimane” Anys, Lannan “LazarBeam” Eacott, Seán William “Jacksepticeye” McLoughlin, Tyler “Ninja” Blevins e Daniel “DanTDM” Middleton. Di seguito potete trovare il poster italiano del film.